Женева, Швейцария, , 16:06 — REGNUM Переболевшие COVID-19 люди могут сохранять иммунитет к коронавирусу от шести месяцев до года. Об этом заявила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра в интервью El Economista Infosalus.

Она отметила, что в случае с другими вирусами того же семейства иммунитет остаётся на несколько месяцев. Поэтому можно предположить, что люди, в организме которых появились антитела к коронавирусу нового типа, сохранят невосприимчивость к нему на срок от шести до 12 месяцев.

Нейра предположила также, что при возникновении второй волны пандемии масштаб её в Европе будет меньше, так как уже приняты «радикальные» меры по сдерживанию вируса. Кроме того, система здравоохранения более подготовлена к вспышкам инфекции.

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