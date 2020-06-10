Вильнюс, , 15:57 — REGNUM Учёные литовского Университета медицинских наук обеспокоились уровнем заболеваемости COVID-19 в Калининградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 июня.

В распространённом сегодня анализе ситуации в Прибалтике и соседних странах, утверждается, что Литва и Латвия на отлично справились с задачей нераспространения инфекции, однако «вызывает беспокойство» положение в соседних странах.

«В Польше пока интенсивно борются с коронавирусом — ежедневно в этой стране фиксируется до 500 новых случаев. Озабоченность по-прежнему вызывает ситуация в Белоруссии, где ежесуточный прирост уменьшается медленно. Похожая ситуация и в России, где вспышка инфекции не взята под контроль».

Литовские учёные утверждают, что особое беспокойство вызывает ситуация в Калининградской области, где уровень заболеваемости первоначально был схожим с литовским, «но в последнее время заболеваемость растёт, а её уровень в три раза выше, чем в Литве».