Оренбург, , 15:55 — REGNUM В Оренбургской области власти заявили о том, что долги перед работниками обанкротившегося концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» полностью погасят в ближайшее время. Средства на погашение долга появились после того, как компания «Тяжпромэкспорт» перечислила орскому заводу 107,7 млн рублей дебиторской задолженности, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Денис Паслер отметил, что точку в деле о дебиторской задолженности компании «Тяжпромэкспорт» перед «ОРМЕТО-ЮУМЗ» поставил Арбитражный суд последней инстанции. Основные долги по зарплате перед орчанами были погашены ранее.

В 2019 году выдана зарплата в общем объеме 240 млн рублей. С начала 2020 года выплачено 77 млн рублей.

Компания «Тяжпромэкспорт» 9 июня перечислила заводу 107,7 млн рублей. За счет этих средств погасят оставшуюся задолженность по зарплате перед заводчанами, выплатят компенсацию за задержку заработной платы, выходные пособия, отпускные и выплаты по больничным листам. На сегодняшний день долги имеются перед 3248 работниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» из-за финансового кризиса объявил о вынужденном простое. В конце 2018 году была попытка возобновить производство, но неудачная. В мае 2019 года предприятие признано банкротом. Региональная власть заявила, что завод ждет перезагрузка. В мае 2019 года создано новое предприятие ООО «Уралмаш — Горное Оборудование», которое арендует площадку ОРМЕТО-ЮУМЗ. Часть работников завода «ОРМЕТО-ЮУМЗ» (650 человек) переведена в ООО «Уралмаш — Горное Оборудование».

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