Варшава, , 15:54 — REGNUM Польская компания PlayWay анонсировала игру MEDIC: Pacific Corpsman, в котором геймерам предстоит стать медиками времён Второй мировой войны. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале издательства 9 июня.

В MEDIC: Pacific Corpsman игроки будут укрываться от вражеских пуль и выносить раненных товарищей с поля боя. Представители PlayWay отмечают, что спасти всех сослуживцев не получится, а значит придётся совершать непростой моральный выбор.

Релиз MEDIC: Pacific Corpsman ожидается в 2021 году. Игра будет доступна в онлайн-магазине Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: Заключённые в США получат бюджетные аналоги игровой консоли Game Boy