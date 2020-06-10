Вена, , 15:51 — REGNUM Австрия ослабляет ранее введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции карантинные ограничения и с 16 июня вновь открывает свою границу с сильно пострадавшей от COVID-19 Италией. Об этом сегодня, 10 июня, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Александр Шалленберг, сообщает The Local.

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«Мы открываем границу. Станут возможны поездки в Италию, Грецию, Хорватию», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Так, уже в ближайшие шесть дней Австрия начнёт принимать путешественников из 31 страны без карантинных ограничений, включая большую часть Европы. Исключения составят Швеция, Испания, Португалия и Великобритания. Приезжающим из этих стран гражданам придётся сдавать тест на коронавирус или проходить двухнедельный домашний карантин.

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При этом правительство Австрии настоятельно рекомендует своим гражданам избегать поездок в Ломбардию в северной Италии, которая стала очагом коронавируса во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Австрия приступила к четвёртому этапу отмены ограничительных мер, которые были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, с 29 мая в стране возобновили работу гостиницы, объекты туризма и отдыха, а также было разрешено проведение массовых мероприятий до 100 человек.

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