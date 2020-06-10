Минск, , 15:53 — REGNUM За минувшие сутки на территории Белоруссии был выявлен 801 подтверждённый случай заражения коронавирусом и теперь их общее число достигло 51 066. Об этом 10 июня сообщает белорусский минздрав.

«Зарегистрированы 51 066 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что за этот же период от COVID-19 в стране умерли 6 пациентов, в результате чего их суммарное число достигло 288.

При этом уточняется, что на данный момент в республике 25 667 пациентов вылечились от COVID-19 и что общее число проведенных тестов на SARS-CoV-2 составляет 659 565.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Бельгии от COVID-19 умерли 10 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 9629.