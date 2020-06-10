Ставрополь, , 15:51 — REGNUM Ставропольский край приступит к первому этапу снятия ограничительных мер, действующих в регионе в связи с пандемией коронавируса. С 11 июня возобновят работу, в частности, небольшие непродовольственные магазины и летние кафе, сообщил 10 июня на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, индекс распространения коронавируса не растет. По его словам, в крае наращивается число проводимых тестов на COVID-19, а резерв созданного коечного фонда достаточен для того, чтобы оказывать медицинскую помощь всем пациентам.

«Угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять. В целом, все это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер», — написал Владимиров.

Так, возобновить свою деятельность смогут магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, начнут работу летние веранды предприятий общепита, откроются уличные площадки для занятий спортом. Также станет доступна инфраструктура курортных парков.

«Будет введен и ряд других послаблений. Действие остальных мер предосторожности мы продлим до 1 июля, чтобы оценить воздействие на эпидобстановку первого этапа снятия ограничений. <…> Если эпидситуация в крае снова станет напряженной, необходимость введения ограничительных мер может возникнуть вновь», — отметил губернатор.

По состоянию на 10:35 10 июня в Ставропольском крае зарегистрировано 3338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 85 из них — за предыдущие сутки. Выздоровели в регионе 1650 человек с COVID-19, 65 пациентов скончались.

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