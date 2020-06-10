Липецк, , 15:47 — REGNUM В Липецкой области с 15 июня заново начнут открываться поликлиники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Запуск в работу медицинских учреждений будет проходить в тестовом режиме. Сначала откроются поликлиники, в которых поток пациентов небольшой. Остальные учреждения приступят к работе постепенно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 8 июня Липецкая область приступила к первому этапу снятия ограничений. Возобновили работу предприятия сферы бытового обслуживания, косметические салоны, магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом.

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