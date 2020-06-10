Сухум, , 15:58 — REGNUM В расследовании дела о стрельбе в Абхазии возле дома первого президента страны Владислава Ардзинбы есть ряд сложностей. Об этом 9 июня сообщил глава МВД республики Дмитрий Дбар во время пресс-конференции в пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании.

По словам министра, несмотря на то, что в деле есть подозреваемые, и они задержаны, без свидетельских показаний делу нельзя «дать ход».

«Никто из свидетелей произошедшего не дал никаких показаний, никаких объяснений того, что там произошло. Оперативным путем, лица, которые стали нам известны, которые находились там, были задержаны и водворены в ИВС. Но мы не можем завести уголовное дело», — сказал Дбар.

Он также выразил возмущение тем, что инцидент произошел возле дома первого президента республики. Министр считает, что дом должен быть музеем, а не местом, где скрываются преступники.

Напомним, 31 мая Дбар выступил с обращением к жителям страны. Он заявил, что известно о стрельбе возле дома экс-президента страны в селе Нижняя Эшера, но никто не дает показания об этом. Тогда же министр заявил, что по тревоге подняты силовые подразделения республики.

Стоит также отметить, что Ардзинба был президентом Абхазии с 1994 по 2005 год. Он ушел с поста по состоянию здоровья. В 2010 году экс-президент скончался.

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