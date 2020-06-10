Москва, , 15:46 — REGNUM Информация об обстановке на месте разлива топлива в Красноярском крае не должна быть искажена или скрыта. Об этом в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске», — сказал Зиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выступил с критическими замечаниями в адрес губернатора Красноярского края Александра Усса и главы Норильско-Таймырской энергетической компании Сергея Липина по поводу ситуации в Норильске.