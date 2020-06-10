Москва, , 15:51 — REGNUM Массовое тестирование на коронавирус поможет предупредить так называемую вторую волну. Об этом 10 июня сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко в интервью Общественной службе новостей.

Врач отметил, что в начале вспышки массовое тестирование не было необходимо, так как в то время нужно было «относиться к каждому как к потенциально инфицированному», чтобы предотвратить распространение инфекции.

Однако сейчас массовое тестирование поможет «предупредить так называемую вторую волну». Безносенко уточнил, что как таковой второй волны может и не быть, так как вирус станет частью сезонной заболеваемости и, вероятно, только незначительно поднимет процент заболевших различными респираторными инфекциями.

По мнению врача, необходимо проверять на коронавирус тех, кто выходит на работу на различных предприятиях.

Безносенко добавил, что методов исследования сейчас больше, чем два месяца назад, значит, точность тестов выше.

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