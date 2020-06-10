Амстердам, , 15:43 — REGNUM Ещё на четырех фермах по разведению норок в Нидерландах был выявлен коронавирус, в результате чего всех зараженных животных планируется умертвить. Об этом 10 июня сообщает издание Dutch News со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Каролу Схаутен.

Также указывается, что новые зараженные коронавирусом норки были выявлены на зверофермах в провинциях Лимбруг и Северный Брабант, и уточняется, что три случая заражения были выявлены после тестов на уже мертвых животных, а ещё один случай является предполагаемым.

При этом, как отметила министр, источник новых случаев заражения норок пока не выяснен.

Кроме того, известно, что все подлежащие умерщвлению животные будут подвергнуты ему с помощь газа, а места, в которых их содержали, продезинфицированы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, всего зараженные SARS-CoV-2 были обнаружены на 13 фермах в Нидерландах и власти на прошлой неделе начали их умерщвление.