Липецк, , 15:39 — REGNUM В Липецкой области наблюдается тенденция по снижению количества носителей коронавируса, коэффициент распространения инфекции с 3 июня держится на уровне 0,95. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.

Новые очаги заражения, несмотря на это, продолжают фиксироваться на предприятиях промышленности, сельского хозяйства. Власти региона также обеспокоены негативным опытом других регионов. В частности, в Воронеже после открытия крупных предприятий торговли заболеваемость выросла в три раза. В связи с этим липчан просят строго соблюдать масочный режим и воздержаться от поездок в Воронежскую область.

«Это тревожная статистика, которая заставляет задуматься. Будем усиливать контроль за соблюдением масочного режима и социального десантирования на предприятиях. Если они не будут соблюдаться, выдадим предписания их руководителям. От необдуманных разрешительных мер возможен прирост заболеваемости. В этом случае необходимо быстро купировать очаги», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

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