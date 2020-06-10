Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM В Петербурге могут открыть библиотеки и научные учреждения, а также бани — уже с 15 июня. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на онлайн-конференции, посвященной Дню российского предпринимательства, сообщили ИА REGNUM в Смольном.

Смольный согласовывает с Роспотребнадзором поэтапное снятие ограничений на работу предприятий и организаций. Первый этап может начаться с 15 июня, утверждает Беглов.

Это подразумевает возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах и оказание бытовых услуг, за исключением салонов красоты. Планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, разрешить доступ в библиотеки, научные учреждения, возобновить услуги каршеринга.

На втором этапе, который может начаться в конце июня, планируется открыть навигацию по рекам и каналам без питания на борту. Обсуждается открытие летних кафе и веранд, не исключено открытие дворцово-парковых ансамблей и зоопарка.

Только на третьем этапе — в июле — Смольный рассчитывает разрешить работу салонов красоты, но по предварительной записи. «Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны», — заявил Беглов.

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Напомним, с 8 июня в Петербурге уже заработали отдельно стоящие магазины промтоваров при условии соблюдения социальной дистанции и использования масок и перчаток. Торговые центры по-прежнему закрыты.

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