Екатеринбург, 10 июня 2020, 15:47 — REGNUM Актёр юмористического коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов заступился за схиигумена Сергия, которого ранее запретили в священнослужении. Видеоролик опубликован на YouTube.
По словам Соколова, он пришёл к вере с помощью отца Сергия, а до этого не мог найти свой путь. Схиигумен же говорит в проповедях вещи, которые все и так обсуждают, но между собой, считает деятель.
«Священников лишили права говорить», — считает юморист.
В поддержку Сергия высказалась и жена Соколова Ксения.
Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени судьбу опального отца Сергия решит церковный суд. Ранее в проповедях схиигумена усмотрели признаки экстремизма.
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