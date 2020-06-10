Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM Актёр юмористического коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов заступился за схиигумена Сергия, которого ранее запретили в священнослужении. Видеоролик опубликован на YouTube.

По словам Соколова, он пришёл к вере с помощью отца Сергия, а до этого не мог найти свой путь. Схиигумен же говорит в проповедях вещи, которые все и так обсуждают, но между собой, считает деятель.

«Священников лишили права говорить», — считает юморист.

В поддержку Сергия высказалась и жена Соколова Ксения.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени судьбу опального отца Сергия решит церковный суд. Ранее в проповедях схиигумена усмотрели признаки экстремизма.

Читайте ранее в этом сюжете: В проповедях «духовника Поклонской» усмотрели признаки экстремизма