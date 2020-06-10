Оренбург, , 15:27 — REGNUM В больницах Оренбургской области, по состоянию на 10 июня, лечение от коронавирусной инфекции получают 463 пациента, сообщает региональный оперштаб по борьбе COVID-19.

Медики оценивают состояние 32 человек как тяжелое. Восемь пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, 105 — получают кислородную поддержку. Еще 223 оренбуржца пребывают в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Напомним, с начала пандемии, на 10 июня, референс-центр подтвердил 2 521 случай заражения коронавирусом в регионе. Скончались десять пациентов, Выздоровели 1 757 человек.

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