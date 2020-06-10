Москва, , 15:23 — REGNUM Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения требования застройщика ООО «Гранднэкст», признав законным отказ Минприроды России в согласовании строительства ЖК «Сказочный лес». Об этом сообщает 10 июня ТАСС.

Разрешение на возведение жилого комплекса на улице Лосиноостровской у нацпарка «Лосиный остров» выдано 30 июня 2018 года властями Москвы. Однако федеральное министерство отказалось согласовать строительство, отметив, что оно находится в охранной зоне парка.

В ЖК предполагалось возвести четыре корпуса до 26 этажей. Работы ведутся, их предполагают завершить во втором квартале 2021 года.