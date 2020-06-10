Оренбург, , 15:20 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число летальных исходов пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки, по состоянию на 10 июня, умерли два пациента 1950 и 1951 года рождения. Оба жители Оренбурга. У пациентов была пневмония.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в Оренбуржье от коронавирусной инфекции скончались десять человек. Напомним, в регионе выявлен 2 521 носитель SARS-CoV-2.

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