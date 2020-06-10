Пятигорск, Ставропольский край, , 15:22 — REGNUM Северокавказский молодежный форум «Машук» в 2020 году из-за пандемии коронавируса впервые будет проведен в онлайн-режиме. Он пройдет в три смены с 10 по 26 августа, сообщили 10 июня в пресс-центре форума.

Регистрация для участия в «Машуке-2020» на портале АИС «Молодежь России» доступна до 20 июля. Форуме готов принять более 3 тыс. молодых людей со всей страны в возрасте от 18 до 30 лет. Публичные защиты проектов в рамках грантового конкурса, образовательная, культурная и альтернативная программы, встречи с почетными гостями — все это пройдут в режиме онлайн.

Организаторы подготовят три тематические смены: «Глобальные вызовы» (11−16 августа), «Национальный код» (15−20 августа) и «Мастерская сообществ» (19−24 августа). Участники получат доступ к образовательным материалам в зависимости от выбранного при регистрации портфеля.

Кроме того, 21−26 августа в рамках форума будет организована карьерная мастерская — онлайн-площадка, которая обеспечит коммуникацию участников форума с ведущими работодателями Северного Кавказа.

Напомним, форум «Машук» проводится у подножия одноименной горы в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. За это время в нем приняли участие почти 30 тыс молодых людей.