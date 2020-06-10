Москва, , 15:25 — REGNUM Реальный срок создания вакцины от коронавируса — не менее полутора-двух лет. Об этом 10 июня сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко в интервью Общественной службе новостей.

Врач отметил, что для создания безопасной и эффективной вакцины необходимо провести множество проверок. Если проверка на безопасность занимает относительно немного времени, то для проверки эффективности вакцины «нужен как минимум один эпидсезон, чтобы оценить количество заболевших вакцинированных и невакцинированных. Пока не пройдет очередной эпидсезон, нельзя сказать, эффективна ли вакцина», — заявил Безносенко.

Реальный срок создания вакцины с учетом этих обстоятельств составляет от полутора до двух лет.

Среди возможных последствий небезопасной вакцины врач назвал аллергическую реакцию и повреждения нервной системы. Чтобы этого избежать, необходимо провести множество тестирований. Малая частота возникновения таких последствий характеризует безопасность вакцины.

Массовую вакцинацию нельзя проводить, пока не будет доказана безопасность и эффективность вакцины.

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