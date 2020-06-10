Аксарка, , 15:15 — REGNUM В Приуральском районе ЯНАО полным ходом идёт подготовка к празднованию Дня России. Волонтёры раздают на улицах ленты триколора, повторяющего цвета российского флага, и трафареты для акции «Окна России», сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора МБУ «Районный молодежный центр» Александр Придачин.

Жители села Аксарка встречают День России нарядными окнами МБУ «Районный молодежный центр»

По условиям акции, нужно украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвящёнными России или своей малой родине с помощью красок, наклеек, трафаретов. Затем сфотографировать и опубликовать в своих пабликах в социальных сетях с хештегами: #ОкнаРоссии #ОкнаРоссииПриуральский #ОкнаРоссии89 #ЯлюблюРоссию #МояРоссия.

Волонтёры раздают ленты триколора МБУ «Районный молодежный центр»

Жители этой квартиры в Аксарке напомнили ещё и о юбилее Победы. МБУ «Районный молодежный центр»

Трафареты для украшений можно скачать на сайте акции «Окна России», а можно получить из рук волонтёров, которые приготовили их заблаговременно.

«В 2020 году празднование Дня России в Приуральском районе пройдёт в социальных сетях. Чтобы жители села Аксарка почувствовали себя частью большой страны, специалисты и волонтёры Районного молодежного центра вышли на улицы села и раздали памятки с описанием акций, а также триколоровские ленточки», — пояснил Александр Придачин.

День рождения государства — это главное событие, которое касается каждого из нас, считают в Приуральском районе. Акция «Окна России» полюбилась сельчанам, и они уже соревнуются в затейливости оформления. Жители Аксарки отмечают, что нарядные «Окна России» напоминают им о приближении общенационального праздника.

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