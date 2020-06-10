Калининград, , 15:14 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области, по данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, подтверждено 46 случаев коронавируса. За всё время эпидемии зарегистрировано 1904 заболевших.

Среди новых подтверждённых случаев восемь выявлены без клинических проявлений, 38 заболевших имели клинические симптомы, у 18 из них диагностирована пневмония, в том числе два случая тяжелой формы.

Среди заболевших 13 лиц старше 65 лет и трое детей.

992 человека выздоровели, умерли 32, остаются под медицинским наблюдением 4 586 человек, в том числе 100 в условиях обсерватора.