Алма-Ата, Казахстан, , 15:14 — REGNUM Доля загрязняющих веществ, поступающих от автотранспорта в Алма-Ате, составляет 52%. Об этом 10 июня заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на отчетной встрече с населением.

По его словам, на качество воздуха влияет также частный сектор и работа трех ТЭЦ. Министр пояснил, что экологи использовали карантин и снижение потока автотранспорта в городе для наблюдения за качеством воздуха.

Министр отметила, что экологам удалось выяснить, что серьезное влияние на качество воздуха оказывается ТЭЦ-3, которая ранее не учитывалась, так как находится в Алма-Атинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня председатель Мажилиса (парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин раскритиковал Магзума Мирзагалиева за ответ об освоении бюджетных средств. Спикер посчитал, что министр перепутал бюджетные программы и посоветовал ему пройти курс лекций в министерстве образования.

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