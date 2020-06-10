Бишкек, , 15:13 — REGNUM С начала пандемии заражение коронавирусной инфекцией в Киргизии диагностировали у 82 беременных, рожениц и новорожденных детей. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Анализы на коронавирус оказались положительными у 20 беременных киргизстанок: в столице Киргизии — у 11 пациенток, в Нарынской области — у пяти, в городе Оше и Ошской области — у трех и в Джалал-Абадской области — у одной.

Среди рожениц выявили 49 зараженных: в городе Оше и Ошской области — 38 пациенток и в Нарынской области — 11 пациенток.

Оставшиеся 13 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы среди новорожденных детей, в том числе: в Оше и Ошской области — 12 случаев и в столице Киргизии — один случай.

ИА REGNUM напоминает, что всего же по состоянию на 10 июня в Киргизии зафиксировано 2 093 случая заражения коронавирусом. Умерли 26 заразившихся. Излечились 1 572 пациента, переболевших COVID-19.