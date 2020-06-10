Уфа, , 15:16 — REGNUM Первый инфицированный коронавирусом пациент скончался в Белорецком районе Башкирии. Об этом 10 июня сообщил глава этого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

По его словам, мужчине было 69 лет. Коронавирус у него выявили в конце мая. Пациент был подключен к аппарату и искусственной вентиляции лёгких. 9 июня состояние мужчины резко ухудшилось. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли его спасти.

Иванюта сообщил, что в настоящее время тело мужчины доставлено в Уфу на экспертизу. Если специалисты подтвердят, что пациент скончался от COVID-19, то эту смерть внесут в статистику смертей от этой болезни.

Глава района также отметил, что тесты на коронавирус у членов семьи скончавшегося мужчины показали отрицательный результат.

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