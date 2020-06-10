Сухум, , 15:32 — REGNUM В Абхазии преступники и обвиняемые содержатся в одной колонии, поэтому нужно построить отдельную тюрьму. Об этом 9 июня рассказал министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар во время пресс-конференции в пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании.

«У нас нет тюрьмы. Нельзя за все виды преступлений сажать в одну тюрьму. Лица, сидящие за совершение тяжких преступлений, влияют на других заключенных», — сказал Дбар.

Министр рассказал, что в Абхазии нет разницы, вынесет ли суд решение об отправлении осужденного в колонию-поселение или в тюрьму строгого режима, так как все равно «все сидят в одной камере».

Дбар считает, что в республике будет достаточно построить тюрьму на 500−600 человек, чтобы криминогенная обстановка в стране улучшилась. Об этом идут переговоры с Россией. Глава МВД также уверен, что нужно поднять в несколько раз зарплату сотрудникам исправительных учреждений, которые получают по 10 тыс. рублей в месяц.