Москва, , 15:05 — REGNUM Хотя в Москве и сняли часть ограничений, необходимо понимать, что заболеваемость в городе остается высокой. Об этом 10 июня сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко в интервью Общественной службе новостей.

Врач отметил, что в Москве все еще активно выявляются новые случаи заболевания, хотя вирус и теряет патогенность. «Нельзя относиться к смягчению изоляционных мероприятий как к команде «Гуляй, рванина!» — заявил Безносенко.

«Длительное пребывание в замкнутом помещении не несет пользы», однако возможность выйти из дома необходимо использовать с умом — соблюдать социальную дистанцию, использовать маску в общественных местах, пользоваться антисептиками.

«Мы не вернулись к доэпидемической эре», чем адекватнее будет воспринято смягчение изоляционных мер, тем быстрее ситуация с коронавирусом будет нормализоваться, заключил врач.

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