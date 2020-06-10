Вашингтон, , 15:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено более 11 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире.

По данным университета, за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 11 802 новых случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число превысило 1,9 млн.

Также сообщается, что за этот же период в США от COVID-19 умерли 683 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 112 тысяч.

При этом отмечается, что общее число вылечившихся от нового заболевания в настоящее время составляет свыше 524 тысяч пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории Швейцарии было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом.