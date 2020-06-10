Хельсинки, , 15:03 — REGNUM Члены Эдускунты (однопалатный парламент Финляндии) выступили с призывом ужесточить наказание за растление несовершеннолетних в интернете. Предложение было озвучено представителями Национальной коалиции, правоцентристской партии Финляндии. Об этом 10 июня сообщило финское издание Svenska Yle.

Предложение парламентариев из Национальной коалиции, заключающееся в принятии более жестких мер при наказании за сексуальные преступления против детей в интернете, поддержали уже более 100 депутатов Эдускунты. Подписавшиеся требуют внесения изменений в действующее финское законодательство, в том числе в отношении распространения изображений, содержащих сексуальное или физическое насилие в отношении детей.

«Законодательные нормы нелогичны, а штрафы слишком мягкие», — сообщили инициаторы изменения ужесточения.

«Дело в том, что наказания слишком мягкие, да и расследуемые дела быстро устаревают. В типичных случаях материалы следствия могут состоять из десятков тысяч изображений и видео. И такое расследование является очень сложным и трудоемким», — прокомментировал предложение парламентариев адвокат Пихла Кето-Хуовинен.