Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону полиция пресекла работу знаменитого блошиного рынка на улице Станиславского. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 10 июня.

Ростовчане, организовавшие в период самоизоляции около 30 точек стихийной торговли, наказаны. В ходе инспекции было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по статьям «Нарушение правил уборки и содержания…» и «Торговля в неустановленных местах».

В мэрии отмечают, что за 2020 год в отношении торговцев на улице Станиславского составлено почти 100 протоколов об административных правонарушениях, однако стихийный рынок горожане разворачивают вновь и вновь.

ИА REGNUM напоминает, что блошиный рынок на улице Станиславского становится предметом спора не первый год. Некоторые инициаторы предлагают превратить стихийную торговлю в достопримечательность.

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