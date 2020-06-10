Найроби, , 14:59 — REGNUM В Кении за сутки выявили еще 127 случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения достигло 2989. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Кении.

В соответствии с сообщением, еще 24 пациента выздоровели, а общее число выздоровевших достигло 873.

В министерстве также сообщили, что если в стране будут выявлять более 200 новых случаев заражения коронавирусом в сутки, то власти начнут реализацию программы лечения от COVID-19 в домашних условиях.

Чтобы сдержать рост случаев заражения, Кения закрыла границы с Танзанией и Сомали, сообщают репортеры.