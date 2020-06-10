Ватикан, , 14:53 — REGNUM Папа римский Франциск призвал руководство различных стран защитить детей от трудовой эксплуатации, широко распространённой в условиях пандемии коронавируса. Об этом понтифик заявил на традиционной всеобщей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане

Папа Франциск напомнил, что 12 июня в мире будут отмечать Всемирный день борьбы с детским трудом — явлением, которое лишает мальчиков и девочек детства. По словам понтифика, в условиях связанной с коронавирусом чрезвычайной медицинской ситуации многим детям и подросткам пришлось работать, чтобы помочь своим крайне бедным семьям.

При этом дети вынуждены выполнять работу не по возрасту, более того, есть случаи рабства или заключения, что означает для детей физические и психологические последствия.

Понтифик призвал власти стран, где есть детский труд, предпринять все возможные усилия для защиты несовершеннолетних от эксплуатации. «Дети — это будущее человеческой семьи», — заявил он.

Читайте также: Папа Франциск создал фонд поддержки рабочих