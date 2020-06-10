Москва, , 14:52 — REGNUM В 2020 году в Москве будет установлен памятник руководителю советской атомной промышленности Ефиму Славскому. Об этом 10 июня сообщили в городском департаменте культурного наследия.

«Планируется, что памятник украсит парадный сквер по адресу: Большая Ордынка, дом 24», — сказал глава департамента Алексей Емельянов.

Он рассказал, что комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала предложение госкорпорации Росатом.

Расходы на установку и церемонию открытия возьмёт на себя Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП). В дальнейшем памятник планируют передать в дар городу.