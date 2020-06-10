Бамако, , 14:54 — REGNUM 200 гражданских лиц погибли от рук сотрудников служб безопасности и военнослужащих в Мали, Нигере и Буркина-Фасо в период с февраля по апрель 2020 года. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад Amnesty International.

«Эти данные — наименьшие из всех возможных», — заявил исследователь организации Усман Диалло.

«У нас есть достаточно доказательств этой жестокости. Чаще всего она исходит со стороны органов безопасности», — добавил он, отметив, что в своих операциях военнослужащие Мали, Нигера и Буркина-Фасо как правило «игнорируют права человека».

По информации журналистов радиостанции, доклад Amnesty International был обнародован через несколько дней после того, как малийская правозащитная организация Tabital Pulaaku обвинила военнослужащих армии Мали в жестоких убийствах гражданских лиц. Как отмечают репортеры, правительство Мали отрицает факт убийств.

В апрельском отчете Миссии ООН в Мали также сообщалось о жестокости военнослужащих Мали и Нигера по отношению к гражданскому населению.