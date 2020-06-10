Вашингтон, , 14:46 — REGNUM В сети появился первый трейлер градостроительного симулятора Silicon City. Он был опубликован 9 июня на YouTube-канале DT Gaming.

В Silicon City игроки примерят на себя должность мэра небольшого города. Им предстоит строить здания, а также обеспечивать жителей необходимыми ресурсами и работой.

Релиз Silicon City ожидается 10 октября 2020 года. Игра будет доступна только на PC.

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