Москва, , 14:46 — REGNUM Второй волны коронавируса как таковой может не быть, так как он ослабнет и станет частью обычного сезона повышенной заболеваемости. Об этом 10 июня сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко в интервью Общественной службе новостей.

Безносенко ожидает, что коронавирус может «внести лепту в сезонное повышение заболеваемости», однако его влияние, скорее всего, будет слабым.

«Мне не думается, что это будет какая-то существенная прибавка к сезонной заболеваемости. Опасения и риски в этот эпидсезон, конечно, будут, но к сезону 2021 года коронавирус займет нишу сезонных респираторных возбудителей», — заявил врач.

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