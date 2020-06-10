Пекин, , 14:44 — REGNUM Вслед за мероприятиями по выводу отдаленных и сельских районов из бедности, в КНР началась кампания по оказанию им помощи в сфере народного образования. Как сообщает 10 июня Синьхуа, почти 23 тысячи учителей будут направлены в эти районы для работы в качестве педагогов и повышения качества образования. Более 21 тыс. из них будут работать в сфере обязательного государственного образования.

Помощь высококвалифицированными педагогическими кадрами практикуется в качестве ежегодной государственной программы. Учителя направляются для работы в бедных и отдаленных районах сроком на один год с возможностью продления этого срока по собственному желанию.

В специальном уведомлении министерства образования КНР указывается важность кампании для ликвидации бедности и повышения качества жизни жителей отдаленных районов и содержится призыв к местным властям обеспечить безопасность учителей и помочь им с обустройством на новых местах.