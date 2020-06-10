Москва, , 14:43 — REGNUM В Москве в мае 2020 года произошло 15 713 смертей. Об этом сообщили 10 июня в департаменте здравоохранения столицы.

«Превышение смертности по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев», — говорится в информации.

При этом основной или сопутствующей причиной смерти COVID-19 стал в 5260 случаях. Из них у 2757 человек инфекция стала основной причиной смерти. Среди них и 433 случая, когда тесты давали отрицательный результат, но результаты других исследований свидетельствовали о взаимосвязи.

2503 человека умерли от других причин, но имели положительный тест на коронавирус.

В департаменте оценили летальность от COVID-19 в 2%, если речь идёт об основной причине смерти, и 3,8% — если учитывать все случаи.

«Это бесспорно ниже, чем по данным официальных сайтов других мировых мегаполисов: Нью-Йорк — 10,7%, Лондон — 22,7%, Стокгольм — 15,2%, Мадрид — 21,5%», — рассказали в департаменте.