Москва, , 14:43 — REGNUM Россия стоит на пороге прорывного создания вакцины против новой коронавирусной инфекции, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя испытания вакцины Минобороны РФ.

«Благодаря эффективному содействию государства с профильными российскими институтами стоит ожидать уже в июле успешное завершение клинической фазы, скорее всего, своя долгожданная вакцина появится в начале осени.

Почти 10 стран мира сегодня на финишной прямой по созданию вакцины от коронавируса. Важно отметить, что ни в мировых, ни в российских СМИ нет внятной информации об обмене информацией между учеными, признакам открытого международного сотрудничества.

Очевидно, что задача в создании эффективного противодействия пандемии приоритетная для каждой из высокоразвитой страны, она контролируется государством.

Напомню, что не менее 10 крупнейших мировых фармацевтических компаний включились в активную работу по разработке, созданию и запуску препарата.

В России в виду низких инвестиций в это направление со стороны государственного и частного сектора такая задача возможна для реализации только при поддержке государства», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ отобрало две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц для испытания вакцины от коронавируса.

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