Ставрополь, , 14:52 — REGNUM Руководитель районной станции по борьбе с болезнями животных в Ставропольском крае подозревается в сокрытии информации о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на одном из предприятий и пособничестве в умерщвлении и скрытном захоронении свыше 900 животных. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в сентябре 2019 года начальник Изобильненской районной станции по борьбе с болезнями животных оказал пособничество в нарушении руководством колхоза «Терновский» ветеринарных правил, где нелегально забили и скрытно захоронили 928 голов свиней, зараженных АЧС.

«Это повлекло вынужденную остановку производственного процесса в одном из мясоперерабатывающих предприятий, куда поставлялось свинопоголовье из вышеуказанного колхоза, по причине введенного правительством края карантина», — отметили в СК.

Ущерб для предприятия составил свыше 42 млн рублей, с для бюджета Ставропольского края — более 6 млн рублей, которые были выплачены при изъятии продуктов животноводства на мясоперерабатывающем предприятии.

В отношении начальника станции возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ветеринарных правил и превышении должностных полномочий. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставрополью.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в селе Труновское, на территории колхоза «Терновское», был зафиксирован падеж свиней, причиной тому стал вирус АЧС. В связи с этим, в Труновском районе почти месяц действовал режим чрезвычайной ситуации. На территории сельхозпредприятия, а также в личных хозяйствах граждан в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага специалисты уничтожили все поголовье. Их владельцы получили компенсации.