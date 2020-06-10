Белгород, 10 июня 2020, 14:43 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом выявлен в Грайворонской центральной районной больнице Белгородской области. Там положительные тесты подтверждены у 17 медработников, сообщили 10 июня на брифинге в региональном оперативном штабе.
Среди заразившихся в больнице — два врача, они в состоянии средней степени тяжести госпитализированы во вторую городскую больницу Белгорода. Остальные лечатся дома. В Грайворонской ЦРБ закрыто терапевтическое, педиатрическое и гинекологическое отделения. Продолжают работу реанимация и хирургия.
В регионе на 10 июня зарегистрирован 3061 случай заражения коронавирусом.