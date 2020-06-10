Ташкент, , 14:38 — REGNUM Лаборатории Узбекистана провели 831 642 теста на коронавирус с начала пандемии. Об этом 10 июня заявил заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов на брифинге.

По его словам, за минувшие сутки проведено 17 798 тестов на коронавирус. Курбанов отметил, что по состоянию на 10 июня в Узбекистане на домашнем карантине остаются 23 153 человека, в стационарах — 23 659 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня в Узбекистане выявили 4547 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3475 или 76%, скончались 18 пациентов.

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