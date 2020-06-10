Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Реальное количество жителей Ленинградской области, которых насчитывается, согласно официальным данным на январь 2020 года, 1 млн 876 тысяч человек, может быть гораздо больше.

Поэтому региональные власти не отказываются от проведения всероссийской переписи населения, которая, скорее всего, пройдет в цифровом формате. Об этом 10 июня заявил губернатор региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на 1 января 2020 года численность жителей Ленинградской области за год увеличилась на 28,0 тысяч человек (+1,5%) и составила 1 млн 876 тысяч человек. Однако, как отметил Дрозденко, многие факты говорят о том, что реальное число жителей региона значительно больше. Поэтому Ленобласти остро необходимо узнать реальное положение дел.

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Для этого в регионе будет проведена цифровая перепись населения с использованием сбора сведений в электронной форме, в том числе и в интернете.

«Впервые граждане самостоятельно смогут заполнить переписные листы на Едином портале государственных услуг, — отметил губернатор. — В настоящее время уточняются новые сроки проведения Всероссийской переписи, но это никак не влияет на процесс подготовки, он идет полным ходом».

Глава региона отметил, что в Ленобласти создана областная комиссия, во всех муниципальных районах и городском округе сформированы свои межведомственные комиссии, а в поселениях — рабочие группы. План мероприятий по подготовке переписной кампании утвержден и реализуется, несмотря на эпидемию новой коронавирусной инфекции.