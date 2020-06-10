Варшава, , 14:38 — REGNUM Разработчики из польской студии Ovid Works анонсировали многопользовательский ужастик Nemesis: Distress, основанный на одноимённой настольной игре. Первый трейлер проекта был опубликован 9 июня на YouTube-канале издания IGN.

В Nemesis: Distress игрокам предстоит проходить 40-минутные многопользовательские сценарии в компании других геймеров. При этом у многих пользователей будет секретная роль, которая заставит их противостоять товарищам по команде.

Релиз Nemesis: Distress ожидается в Steam. Разработчики пока не назвали даже примерную дату выхода проекта.

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