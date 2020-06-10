Москва, , 14:38 — REGNUM Современный впечатляющий уровень цифровизации экономики России, включая сектор государственных услуг, минимизирует все погрешности по статистике заболевших в стране коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеждер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя слова Пескова.

«После начала широкомасштабного тестирования россиян в апреле динамика заболевших была не просто тревожно, но и очень драматичной. Сегодня в мировом «зачете» Россия занимает третье место по охвату населения пандемией коронавируса.

Но и эти печальные результаты стали реальностью на фоне массового тестирования граждан, оперативной перестройкой медицинских служб в поддержке населения.

Манипуляцией как раз занимаются крупнейшие британские и американские СМИ. Им третьего места России на печальном пьедестале очень мало. А с учетом фактически самого низкого в мире смертности от болезни среди россиян им еще и очень обидно.

Информационные войны и манипуляции фактами очень любят проводить наши западные партнеры. Им нужно давать мгновенный отпор, прикрыв каналы продвижения в социальных сетях через агентов, подкармливаемых в Польше, Литве и Чехии.

По моим оценкам, только через цифровые СМИ нового поколения на Россию и Белоруссию прокачивают заказную информацию около 20 отлично инвестируемых онлайн-ресурсов, годовой бюджет по их подпитке составляет от $60−80 млн, и эта война намного опаснее пандемии», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предположения о том, что в России якобы прибегали к манипуляциям для улучшения статистики по числу умерших от коронавируса.

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