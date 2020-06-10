Москва, , 14:44 — REGNUM Снятие ограничительных мер в Москве не означает, что вспышка вируса закончилась. Об этом 10 июня сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко в интервью Общественной службе новостей.

Москвичи должны с пониманием относиться к снятию ограничительных мер и не торопиться снимать маски, отмечает врач. Выход из режима самоизоляции не значит, что вируса больше нет, поэтому «должна быть профилактика — маски, социальная дистанция, отсрочка в начале работы школ и вузов», — считает Безносенко.

Совершать прогулки, посещать магазины и кафе можно, если соблюдать все необходимые защитные меры.

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