Калуга, , 14:36 — REGNUM В школах Калужской области учебный год завершился в мае, а в начале июня ряд общеобразовательных учреждений поспешили приступить к выдаче выпускникам документов об образовании, ссылаясь на некое устное распоряжение профильного ведомства. Однако указания министерства о выдачи аттестатов выпускникам не было, и директора школ действовали самостоятельно. Об этом 10 июня заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель министерства образования и науки области Михаил Морозов.

Выпускница Иван Шилов © ИА REGNUM

10 июня на странице регионального министерства образования и науки в социальной сети «ВКонтакте» появилось видеообращение министра Александра Аникеева к выпускникам родителям и учителям, в котором он напомним, что выдача аттестатов выпускникам происходит только на основании документов принимаемых Министерством просвещения РФ.

«В этом году государственная аттестация выпускников проходила в необычном режиме её результатами были признаны годовые отметки выпускников. Этот порядок утверждается федеральными документами. Решение об этом было принято в конце мая и для обеспечения законности выдачи документов об образовании потребовалось внести изменения в федеральный закон, издать постановление Правительства Российской Федерации, а также приказы Министерства просвещения России и Рособорнадзора. Обычно это очень длительный процесс, но сейчас он проходит в ускоренном порядке. Без принятия документов выдача аттестатов будет незаконной, а аттестаты недействительными, то есть их нельзя будет подать для приёма в вузы и и колледжи. Процесс принятия федеральных документов, необходимых для выдачи аттестатов школьникам близок к завершению. Школы получив их немедленно оформят аттестаты и выдадут документ об образовании. Я прошу проявить терпение и не беспокоиться. Для подачи документов в вузы и колледжи у вас ещё очень много времени», — сказал Александр Аникеев.

По информации калужских СМИ в некоторых школах Балабаново, Боровска и Обнинска уже прошли процедуры выдачи выпускникам аттестатов, которые, как выяснилось из заявления калужского министра образования, оказались недействительными.

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