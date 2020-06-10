Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM Мастер одного из екатеринбургских заводов Сергей Х. получил квартиру благодаря выигрышу в лотерею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Столото».

Квартира стоимостью в 1,5 млн рублей и дополнительные 100 тысяч рублей горожанин получил благодаря победе в 370-м тираже «Жилищной лотереи». До этого Сергей Х. участвовал в лотереях около двух лет.

«Родные Сергея всегда считали его удачливым по жизни», — сообщается в заявлении лотереи.

Приз победитель оформил деньгами, чтобы использовать их на расширение имеющегося места жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге рассматривают вопрос об организации лотереи на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

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