Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал причины, из-за которых региональным властям пока не удалось переломить тенденцию сокращения рождаемости в регионе. Среди причин: демографическая яма 1990-х годов и нежелание молодого поколения продолжать род в раннем возрасте. Об этом 10 июня глава заявил во время своего отчета перед депутатами об итогах работы за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Александра Дрозденко, в Ленинградской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который направлен на создание благоприятных условий для рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей. При этом большинство этих мер реализуются с учетом критерия нуждаемости.

«Меры социальной поддержки единовременного и регулярного характера в Ленинградской области получают более 30 тысяч семей с детьми. Многодетные семьи — а таких в регионе почти девять тысяч — получают компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на приобретение одежды и канцелярских принадлежностей для школы», — отметил он.

Кроме того, с 2020 года региональные власти планируют увеличить единовременные выплаты при рождении детей: до 33 тысяч рублей — на первого ребенка, до 44 тысяч — на второго и до 55 тысяч — при рождении третьего и последующих детей.

Благодаря различным мерам поддержки, региональные власти хотят увеличить суммарный коэффициент рождаемости детей на территории Ленинградской области к 2024 году до 1,29.

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