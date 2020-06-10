Ташкент, , 14:28 — REGNUM Карантинные ограничения в Ташкенте вводятся на уровне отдельных кварталов и районов. Об этом 10 июня заявил первый заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана Бортир Курбанов на брифинге.

По его словам, на сегодняшний день 42 махалли переведены в «красную» зону, 132 — в «желтую» и 339 — в «зеленую». Курбанов уточнил, что ограничительные мероприятия проводятся адресно и систематически. Поэтому меры не влияют на социально-экономическое развитие города.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня в Узбекистане выявили 4547 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3444 пациента, скончались 18 человек.

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